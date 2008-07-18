Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине до 21,5%

Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам текущего года с 5,5% до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2% до 21,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Киеве экономист Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

“Согласно нашему текущему прогнозу, ВВП увеличится на 6% в текущем году”, - сказал он.

При этом ВБ отмечает, что Украина находится на правильном пути по снижению темпов роста инфляции (на сегодняшний день она составляет 29% в годовом исчислении).

По словам Р.ПИОНТКОВСКОГО, ВБ прогнозирует к концу года снижение темпов инфляции относительно сегодняшнего уровня.

«Мы прогнозируем, что до конца текущего года он (уровень роста инфляции – УНИАН) составит 21,5%», - сказал Р.ПИОНТКОВСКИЙ.

Кроме этого, по прогнозам Всемирного банка, по итогам 2009 года уровень инфляции ухудшен с 13% до 15,3%, при этом также ухудшен уровень роста ВВП с 5% до 4,5%; на 2010 год ВБ прогнозирует уровень инфляции 9,9% (прежний прогноз – 9,8%), уровень роста ВВП – 5% (прежний прогноз – 4,5%).

Как сообщал УНИАН, в текущем году Всемирный банк дважды пересматривал прогноз инфляции для Украины. В январе ВБ изменил прогноз уровня инфляции в Украине по итогам этого года с 9,6% до 13,8%. В апреле ВБ ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% до 17,2%.

Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк ни в январе, ни в апреле не пересматривал, оставив его на уровне 5,5%.