В Донецкой области нет безработицы, наоборот

В настоящее время в Донецкой области нет безработицы, есть дефицит более чем 40 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

«У нас на сегодняшний день официальная статистика – это 1,2% безработицы, но я вам откровенно говорю – у нас нет безработицы, у нас есть статистика, фиксирующая зарегистрированных по безработице», - сказал губернатор. Регистрируются безработными, «потому что, зарегистрировавшись, есть возможность пользоваться бюджетными средствами», объяснил В.ЛОГВИНЕНКО. Он добавил, что в области «при этом мы имеем дефицит, более 40 тысяч вакансий, требующих высококвалифицированных специалистов».

Рассматривая эту проблему, губернатор сказал, что она связанна с тем, что сегодня нет баланса между специалистами, которых выпускают вузы региона, и специалистами, в которых нуждается экономика области.

В.ЛОГВИНЕНКО напомнил, что «сегодня подготовка специалистов финансируется с двух бюджетов - из госбюджета или из собственного бюджета человека, который решил получить образование, то есть существует формула 50 на 50». Вмешиваться в обучение того, кто сам платит за свое образование, как считает губернатор, «нельзя, это право выбора человека, который потом будет думать, где трудоустраиваться».

«Но есть 50% бюджета, и мы говорим - разрешите нам формировать региональный заказ на подготовку специалистов. То есть, консультациями, совместной работой с предприятиями, организациями, мы выбираем, что на перспективу нужно, какие специалисты», - подчеркнул губернатор. И уточнил: «Более того, мы в свое время сделали программный продукт, который на сегодняшний день остается актуальным».

Этот социальный заказ области, по словам В.ЛОГВИНЕНКО, государство может оплачивать «по любым своим схемам, системам, как угодно, лишь бы заплатили».

«Мы договорились в свое время с предыдущим министром образования НИКОЛАЕНКО, но случилось то, что случилось. Пока система остается такой же, поддержки в этом нет», - заключил глава Донецкой облгосадминистрации.