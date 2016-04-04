В Украине изменились правила регистрации места жительства

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы, напомнив, что это предусмотрено законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации предоставления административных услуг».

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Согласно закону, органом регистрации определены исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета, сельский голова (в случае, если исполнительный орган сельского совета не создан).

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Общая процедура и требования относительно перечня документов, необходимых для регистрации, существенно не изменились, отметили в миграционной службе.

Штампы в паспорта гражданина Украины будут проставлять органы регистрации, за исключением случаев восстановления утраченных документов и оформления первого паспорта гражданина Украины. Местные общины будут передавать информацию о регистрации места проживания для внесения в Единый государственный демографический реестр.