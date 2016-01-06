ГМС не будет проверять при оформлении загранпаспорта, есть ли у граждан ограничения на выезд из Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГМС, отменены любые ограничения на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В частности, отмечается, что Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления и оптимизации предоставления административных услуг» была изменена статья 6 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

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"Отныне ограничения на выезд за пределы территории Украины не касаются оформления паспорта для выезда за границу. При оформлении заграничного паспорта миграционная служба в дальнейшем не будет проверять, нет ли у гражданина ограничений на выезд из Украины. Это не только ускорит внутренние процессы оформления документов, но и уменьшит нагрузку на работников миграционной службы", - утверждается в сообщении.

Таким образом, как объясняют в ГМС, любое предложение оформить справку о несудимости для оформления загранпаспорта является не только незаконным, но и не имеет никакого смысла в контексте процедуры оформления документа.