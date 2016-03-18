Оккупация Крыма: Путин возвратился на "место преступления"

Перед прибытием на остров на место строительства Путин осмотрел стройплощадку с вертолета, сообщает РИА "Новости".

Во время поездки в Крым он также проведет совещание по вопросам развития региона.

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Как сообщал УНИАН, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, приезд президента России Владимира Путина в оккупированный Крым 18 марта является возвращением на место преступления.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Путин 18 марта планирует посетить Крым. Мир уже знал одного параноика ХХ века, и все мы знаем, чем это все закончилось", – отметил председатель Меджлиса.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

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Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.