Один из причастных к взрыву у здания одесского УСБУ в сентябре 2015 года получил 4,5 года тюрьмы

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, на текущей неделе Приморский районный суд Одессы приговорил злоумышленника, который вместе с сообщниками совершил террористический акт возле административного здания одесского УСБУ.

В пресс-службе добавили, что спецслужба задержала диверсантов в октябре прошлого года.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении теракта - по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, а также по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) УК Украины.

Он приговорен к лишению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев.

Судебное разбирательство в отношении других членов террористической группировки продолжается.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2015 года около 5:00 в милицию поступило сообщение о том, что неизвестные привели в действие взрывное устройство у здания управления СБУ в Одесской области, расположенном в Одессе по улице Еврейской, 43.

В 4-этажной «сталинке», в которой располагается региональное управление службы, были выбиты окна, повреждены двери, стены строения.

Кроме того, пострадали дома в прилегающих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, расположенная в 200 метрах от места ЧП, а также припаркованные рядом автомобили.

По факту взрыва было начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

По предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства составила до 6 килограмм в тротиловом эквиваленте.