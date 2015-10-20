В Одессе задержаны причастные к взрыву под облуправлением СБУ

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, 19 октября сотрудники СБУ в рамках расследования данного преступления изъяли арсенал взрывчатых веществ на улице Парковой.

По данным источника, на сегодняшний день задержаны "два-три человека", причастных к совершению теракта.

В пресс-службе управления СБУ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Как сообщал УНИАН, около 5 утра 27 сентября в милицию поступило сообщение о взрыве возле здания управления СБУ в Одесской области, расположенного по улице Еврейской, 43. В здании были выбиты стекла, повреждены двери, стены. Кроме того, серьезно пострадали дома в близлежащих кварталах - жилые квартиры, офисы, магазины, городская больница №5, а также припаркованные рядом автомобили. По факту взрыва начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 (террористический акт) УК Украины.

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Согласно предварительному заключению взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства составляет от 5 до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте.

16 октября президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Одессе сообщил о задержании лица, совершившего теракт у здания облуправления СБУ 27 сентября.