ГФС пытается оштрафовать волонтера за несвоевременную растаможку автомобилей для АТО

"Мне выставлен штраф за три автомобиля, которые я ввез из Польши с апреля 2014 года и передал на передовую, их фактически уже и нет. Речь идет где-то о тридцати тысячах гривен", - рассказал в интервью DW Александр Садовский.

За два года упорной волонтерской деятельности активист сумел купить за рубежом более семидесяти автомобилей и перевезти в самое "пекло" боевых действий.

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"Даже в Донецкий аэропорт везли бронированные авто, но немного не успели", - вспоминает в разговоре Александр.

Сейчас он ответчик перед государством за то, что не соблюдал процедуру растаможивания.

"Я в числе первых, кто начал завозить машины на передовую, когда там так нужны были средства для передвижения, когда там ничего не было. Теперь первый и отвечаю за добрые дела", - иронично замечает волонтер.

По его словам, 90 процентов авто, которые сейчас на передовой, куплены волонтерами на средства благотворителей. Правда, многие из них требуют ремонта и простаивают.

Уже два месяца Александр не покупает авто, потому что не хватает средств и стимула, объясняет активист. Хотя отдельные волонтеры до сих пор возят машины и запчасти, но это скорее единичные случаи, добавляет Садовский.

"Уже все истощились помогать, а тут еще и государство отбивает всякое желание. Когда я гнал машины, тогда не думал о какой-то растаможке, это делалось быстро, потому что большая потребность была, оформлял на родственников, знакомых, друзей. Они на них до сих пор "висят", - говорит Александр.

Чаще машины волонтеры закупали в Польше, Германии и Италии, потому что там в разы дешевле, чем в Украине. Сначала брал любые машины, говорит активист, впоследствии сосредоточился на минивэнах, бронированных внедорожниках, машинах скорой помощи.

"Цена машин колебалась от 2-5 тысяч долларов, деньги давали простые люди, благотворители. О растаможке и не думали, потому что оно в разы дороже, чем стоимость купленного авто. Мы же экономили на всем, даже кофе брали в термос, когда гнали авто на восток", - делится пережитым Александр.