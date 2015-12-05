Известная волонтер в реанимации после ДТП. Минобороны обещает помощь

В субботу, 5 декабря, около четырех часов утра неподалеку от Днепропетровска в ДТП попала известная украинская волонтерка, руководитель батальона "Госпитальеры" ДУК "Правый сектор" Яна Зинкевич.

Об этом сообщает портал ПС "Сектор правды".

Согласно сообщению, волонтерка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Авто "Госпитальеров" на скользком асфальте слетело с трассы и несколько раз перевернулась. Яну Зинкевич выбросило из машины. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации", - сказано в сообщении.

"Комбат "Госптальеров" друг Стрелок, который тоже находился в машине, находится в нейрохирургическом отделении, в сознании", - отметили в сообщении.

На официальной странице батальона в Facebook активисты обратились к украинцам с просьбой о помощи.

"Сейчас врачи бьются за их здоровье. Мы тоже просим каждого молиться в своих сердцах за здоровье руководителей батальона "Госпитальеры". Как никогда нам нужна ваша помощь!" - отметили в батальоне.

Моліться за Яну Зінкевич та комбата Госпітальєрів друга Стрілка! Ми знову просимо кожного про допомогу і щирі молитви. ... Posted by Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers on 5 декабря 2015 г.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что министерство сделает все возможное для помощи волонтеру.

Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

"Известный волонтер Яна Зинкевич недавно попала в ДТП. По поводу произошедшего дал поручение военным медикам находиться в готовности и предоставить ей всю необходимую помощь", - отметил министр.

"Министерство обороны Украины готово направить своих лучших врачей, предоставить все необходимое для спасения Яны, принять ее в любом из своих заведений здравоохранения для лечения или дальнейшей реабилитации", - заверил Полторак.