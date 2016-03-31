22 года для Савченко: половина россиян считают приговор справедливым – опрос

Протест против суда незаконно удерживаемой в РФ украинской летчицы Надежды Савченко вызвал уважение и позитивные эмоции всего у 3% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Левада-центра", которые приводит "КоммерсантЪ".

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Согласно статистике, поведение Савченко во время суда вызвало позитивные чувства у 5% респондентов. Остальные были возмущены голодовкой и обращениям к общественности или не испытывали особых чувств по этому поводу.

Ход суда 29% респондентов считали определенно справедливым, а 43% — скорее справедливым, объективным и беспристрастным (в Москве 16% и 47% соответственно). Приговор знающие о деле граждане называют справедливым и объективным (51%), а некоторые даже слишком мягким (22%). Слишком суровым и несправедливым решение назвали 5%. Вариант, что "это не судебное решение, а показательная расправа над украинской военнослужащей", выбрали 6% респондентов по стране, 17% затруднились ответить. В Москве к Надежде Савченко отношение чуть иное — здесь 11% решение суда считают "расправой", а приговор — слишком суровым.

Протест Надежды Савченко против суда не вызвал симпатию у граждан РФ. 43% россиян "никаких особых чувств" к ее поведению во время процесса не испытывали, 18% испытывали раздражение, 16% — презрение, 12% — негодование. И только по 2% — уважение и симпатию, 1% — восхищение. как сообщалось, после оглашения судом назначенного ей срока Надежда Савченко начала петь гимн Украины. До этого перед своей последней речью она объявляла голодовку, несмотря на то что ее дата была перенесена.

Также "Левада-центр" выяснил, что 14% опрошенных ничего не слышали о суде над Надеждой Савченко, а 22% совершенно не следили за процессом. Очень внимательно наблюдали за процессом 6%, довольно внимательно — 19%, без особого внимания — 38%.

При этом приговор, показывает исследование, запомнился только 13% респондентов. Популярнее у россиян были другие события: "наплыв в Европу беженцев с Ближнего Востока" (15%), допинговые скандалы (16%), вывод российской авиагруппы из Сирии (19%), сама война в Сирии (22%), рост цен (25%), теракты в Брюсселе (48%) и крушение Boeing в Ростове-на-Дону (50%)

Как сообщал УНИАН, суд в российском Донецке 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Савченко и ее защита отвергали обвинения и утверждали, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля с требованием вернуть ее в Украину.