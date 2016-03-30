НАБУ опубликовало видео спецоперации по задержанию одесского судьи-стрелка

Видео скандального инцидента опубликовано на сайте НАБУ.

Напомним, ранее в ведомстве рассказали, что подозреваемый судья Алексей Буран отказался предоставить правоохранителям доступ к своему помещению и угрожал открыть огонь. Судье неоднократно было громко сообщено, к какому правоохранительному органу относятся сотрудники, какова цель их визита и какие следственные действия планируется проводить. Сотрудники также сообщили о наличии постановления суда на проведение обыска и просили не сопротивляться.

"После принятия мер для принудительного открытия дверей работники НАБУ поднялись на 2-й этаж дома. В этот момент судья произвел в их сторону два выстрела, что может быть квалифицировано как посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины). В ответ работники НАБУ сделали один предупредительный выстрел, после чего судья покинул помещение через окно. В результате перестрелки никто не пострадал", - утверждает НАБУ.

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По результатам обыска было изъято 120 тысяч гривень, которые являются предметом неправомерной выгоды. Местонахождение судьи установлено, ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

В рамках уголовного производства задержан посредник, через которого судья получал взятку. Причастность еще одного работника Малиновского суда проверяется. Также осуществляется экспертиза оружия, которое применял судья по отношению к работникам НАБУ.