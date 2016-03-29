ВР планирует установить обязательное прохождение студентами-медиками военной подготовки

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 народных депутата из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных началах проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, кроме лиц, указанных в абзаце втором части второй указанной статьи, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

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В абзаце втором говорится о том, что военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке проходят граждане Украины, которые получают образовательную степень высшего образования в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях Украины, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

Кроме того, отмечается, что порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса, определяется Кабинетом министров Украины по представлению Министерства обороны Украины, согласованному с центральным органом исполнительной власти в области образования и науки, а подготовки офицеров запаса медицинской службы - также с центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

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Как сообщал УНИАН, указ президента об увольнении в запас военнослужащих, призванных во время четвертой волны частичной мобилизации, вступил в силу.