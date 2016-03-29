Вступил в силу указ о демобилизации военнослужащих четвертой волны

Он был опубликован в газете "Урядовый курьер" во вторник, 29 марта.

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Как сообщал УНИАН, этот указ президент Петр Порошенко подписал 25 марта. "Хочу начать с очень приятной новости для 45 тысяч военнослужащих, которые в непростых условиях охраняют наше государство. Речь идет о военнослужащих так называемой четвертой волны мобилизации. Я подписал указ о демобилизации военнослужащих, призванных на службу указом от 21 июля 2014 года и указом от 14 января 2015 года", - сообщил Петр Порошенко.