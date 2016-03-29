В ГПУ назвали причины недопуска Сакварелидзе к государственной тайне

Экс-заместитель генпрокурора - прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе систематически вводил в заблуждение СБУ, поэтому его не допустили к государственной тайне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил прокурор Владислав Куценко.

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«Работая 6 месяцев в должности прокурора Одесской области, он не имел ни допуска, ни доступа к государственной тайне. К нам официально поступило письмо от СБУ 24 марта, которая сообщила причины, почему Сакварелидзе не допускают к государственной тайне... Указан, в частности, такой момент: СБУ отмечает, что Сакварелидзе указал, что является гражданином Грузии и Украины одновременно, что противоречит пункту 1-му ст. 2-й закона Украины о гражданстве Украины. Во-вторых, указанное лицо не отметило, что находится в гражданстве другого государства... То есть он, фактически, дал заведомо неправдивые данные СБУ...», - сказал Куценко.

Кроме того, он утверждает, что Сакварелидзе указывал недостоверные данные о месте своего проживания.

«На вопрос относительно места фактического проживания он указал место жительства, которое является адресом административного здания прокуратуры Одесской области. То есть, Давид отметил, что проживает в прокуратуре Одесской области. Таким образом, Давид ввел в заблуждение СБУ, давая несколько раз неправдивую информацию... Человек систематически подавал недостоверную информацию", - заявил Куценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре.