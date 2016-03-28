ГПУ уведомила о подозрении двух "титушек", которые в январе 2014 года похитили активиста Майдана

Генеральная прокуратура Украины уведомила о подозрении двух «титушек», которые в январе 2014 года в столице похитили активиста Майдана.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины продолжается расследование уголовного производства от 7 апреля 2015 года, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.296, ч.4 ст.296, ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 Уголовного кодекса Украины, по фактам нападений на участников акций протеста и отдельных граждан, похищение человека и пытках совершенных 21 января 2014 года около 21.30 – 22.00 группой лиц в районе станции метро «Петровка», которые были организованы руководителем общественной организации «Оплот» и одноименного бойцовского клуба Евгением Жилиным.

Читайте такжеВ Верховном суде рассказали, когда начнут рассмотрение дел против судей, преследовавших "майдановцев"

25 марта 2016 г. по указанному уголовному производству сообщено о подозрении двум гражданским лицам, так называемым «титушкам», в пособничестве незаконному лишению свободы человека и пособничестве в истязании, то есть преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.146, ч.5 ст.27, ч.2 ст.127 УК Украины.

Печерским районным судом Киева в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о применении подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей отказано, в то же время применен круглосуточный домашний арест.

В настоящее время продолжаются экспертизы в отношении изъятых в ходе обыска по месту жительства подозреваемого веществ, имеющих признаки наркотических и боеприпасов, по результатам которых действия последнего могут быть дополнительного квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.