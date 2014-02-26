По факту похищения активиста Майдана открыли уголовное дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, предварительно установлено, что около 3-х часов ночи неизвестные лица, выбив окно, проникли в дом и похитили мужчину, потом затолкали его в находящийся во дворе автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное лишение свободы или похищение человека.

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Расследует производство следственный отдел Макаровского райотдела ГУ МВД Украины в Киевской области.

Следствие проверяет все версии происшествия, в частности - хулиганские мотивы, профессиональная деятельность потерпевшего, личная неприязнь, похищение по политическим мотивам и другие.

Процессуальное руководство расследования осуществляет прокуратура Макаровского района.