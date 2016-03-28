В Верховном суде рассказали, когда начнут рассмотрение дел против судей, преследовавших "майдановцев"
Верховный суд Украины 12 апреля начнет рассмотрение первого дела о привлечении к ответственности судей, которые преследовали участников Революции Достоинства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом судья Судебной палаты по административным делам Верховного суда Олег Кривенда сообщил сегодня на брифинге.
"Высший совет юстиции подал заявление о пересмотре указанных решений Высшего административного суда в Верховный суд Украины. Когда мы говорили вам о том, что в марте будут дела, мы надеялись, что вовремя такие дела поступят в Верховный суд... Несмотря на то, что дела только начали поступать, первое такое дело назначено к рассмотрению в судебном заседании 12 апреля на 11:00", - сказал Кривенда.
Как отметил судья Судебной палаты по административным делам ВСУ, это дело будет рассматриваться в устном производстве, СМИ смогут присутствовать на заседании.
"Это дело будет по одному из судей города Киева, в отношении которого Высшим советом было принято решение о применении к нему дисциплинарной ответственности и в отношении которого принято решение Высшим административным судом о том, что сроки привлечения относительно этого судьи закончились", - сказал Кривенда.
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По его словам, другие дела безотлагательно будут назначаться к рассмотрению сразу после поступления в Верховный суд.
Как сообщал УНИАН, 4 марта председатель Высшего совета юстиции Игорь Бенедисюк заявил, что решение Верховного суда, в котором ВСЮ обжаловала решение Высшего админсуда о непривлечении к ответственности ряда судей, станет ключевым в вопросе наказания судей, которые преследовали участников Революции Достоинства.
По словам Бенедисюка, на сегодня 15 из 22 судей, которые выносили решения против активистов Евромайдана, и относительно которых ВСЮ, по выводам Временной спецкомиссии, принял решение внести представление об увольнении за нарушение присяги, обжаловали эти решения в Высшем административном суде. 14 из этих судей - это судьи из Киева.
Бенедисюк отметил, что ВСЮ не согласилась с правовой позицией Высшего админсуда, который фактически отменил решение относительно этих судей, и обратился в Верховный суд с просьбой признать незаконным решение Высшего админсуда.
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