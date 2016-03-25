57% россиян считают Сталина мудрым руководителем, приведшим СССР к процветанию - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского "Левада-Центра".

В частности, 39% скорее согласны с этим утверждением, а 18% - согласны полностью. При этом треть опрошенных придерживается противоположного мнения - 22% скорее не согласны, а 11% совершенно не согласны.

Однако число россиян, не считающих Сталина "великим вождем", снизилось с 37% в 1992 году до 23% в 2016 году за счет практически двойного увеличения доли сторонников средней позиции в шкале ("в чем-то согласен, в чем-то не согласен").

В свою очередь максимума достигло желание россиян жить и работать при таком руководителе, как Сталин. 5% определенно бы хотели так жить, а 18% - "пожалуй, хотели бы". При этом большинство россиян (60%) жить при подобном Сталину руководителе не желает.

При этом самой важной заслугой Сталина, несмотря на приписываемые ему "ошибки и пороки", россияне продолжают считать победу в ВОВ. В частности, 26% опрошенных полностью согласны с этим, а 45% - скорее согласны.

В то же время жители России больше склоняются к несогласию с утверждением, что народ не сможет обойтись без руководителя сталинскоо типа, "который придет и наведет порядок". 34% опрошенных с таким мнением согласны, а 49% - нет.

Опрос проводился 11–14 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,4%.

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