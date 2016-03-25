"Тело нашли закопанным у трассы": Информацию о смерти Грабовского подтвердила его коллега

"Тело Юрия нашли закопанным у трассы", – цитирует Соколовскую Громадське.

Отмечается, что детали сообщать она отказалась.

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Как сообщал УНИАН, адвокат российского ГРУшника Юрий Грабовский найден убитым.

Напомним, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката задержанного диверсанта Александрова Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что с Грабовским нет никакой связи с 7 марта.

На странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась запись, в которой он отметил, что не по собственной воле выехал из Украины. Однако коллеги адвоката заявили, что такое поведение не свойственно для Грабовского.

20 марта заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в аэропорту "Одесса" задержали одного из подозреваемых в похищении Грабовского. Он также подтвердил, что указанную запись в Facebook разместил не Грабовский.

По его словам, задержанный – гражданин Украины признался в том, что к похищению Грабовского причастны спецслужбы РФ. Матиос акцентировал, что на спецоперацию по похищению адвоката российская сторона направила "десятки тысяч долларов", в том числе, на обеспечение злоумышленников поддельными документами.



