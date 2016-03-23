Порошенко рассказал, почему не объявили седьмую волну мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления перед коллективом Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А.Морозова и личным составом Вооруженных Сил Украины.

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«Вчера у меня вместе с министром обороны и начальником Генштаба состоялась встреча с командирами бригад и большинства батальонов, я попросил поднять руку тех, кто на сегодняшний день не имеет минимального уровня денежного обеспечения за пределами АТО для солдата, чтобы он получал меньше 7 тысяч гривен, а в зоне АТО на переднем крае (солдат) не менее 11 тысяч», - заявил он.

«Это сразу резко повысило количество добровольцев, желающих заключить контракт для службы в ВСУ, и это позволяет мне пока не объявлять мобилизацию, а после ее объявления она будет существенно сокращена - в три-четыре раза», - добавил президент.

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По его словам, с 1 января 2016 года в ряды ВСУ на контракт поступило почти 14 тыс. заявлений, это - качественно новая армия мотивированных, подготовленных военных, большинство из них с опытом участия в АТО.

Напомним, ранее Полторак заявил, что проведение мобилизации будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения.