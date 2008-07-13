Погодные условия в районе нахождения судна «Леманн Тимбер» ухудшились

Ситуация с сухогрузом «Леманн Тимбер» осложняется. Погодные условия в районе пребывания судна ухудшились.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом стало известно с телефонного разговора с капитаном судна Валентином БАРТАШОВЫМ.

По его словам, в ближайшее время, планируется прибытие военного судна Коалиционных сил ВМС США, которое должно оказать помощь экипажу «Леманн Тимбер».

Согласно с информацией Генерального консульства Украины в Гамбурге, на помощь отправился буксир «Dubai Moon», прибытие которого запланировано на вторую половину вторника, 15 июля.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Великобритании, Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, Посольстве Украины в Саудовской Аравии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту находились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также было четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа.