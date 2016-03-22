С погребением Гонгадзе его дело не прекращается, заказчики убийства должны быть осуждены - вдова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе, которое представителям СМИ во время прощальной церемонии озвучил друг семьи Евгений Глибовицкий.

“Меня Мирослава Гонгадзе попросила, чтобы я сделал короткое обращение к прессе от его имени”, - сказал Глибовицкий и передал журналистам слова благодарности от нее за то, что они с пониманием отнеслись к этому частному, важному для семьи событию.

В заявлении отмечается, что “родные Георгия Гонгадзе испытывают облегчение от того, что тело Георгия будет похоронено с достоинством, которого заслуживает каждый человек. С погребением Гии не прекращается “дело Гонгадзе”, заказчики его убийства должны рано или поздно быть осуждены по закону”.

Кроме того, родственники журналиста подчеркнули, что верховенство права является путем к установлению справедливости в обществе, а утверждение свободы слова и демократии в Украине будет “лучшей памятью о Георгие”.

Глибовицкий также добавил, что сегодня больше никаких комментариев от семьи Гонгадзе не будет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в церкви Николая Набережного происходит церемония прощания с Гонгадзе, убитым 15 лет назад. Его похоронят на территории церкви под большим казацким крестом. Проститься с журналистом пришли нынешние народные депутаты, парламентарии прошлых созывов, общественные деятели и журналисты.

Справка УНИАН. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге.

Самое громкое политическое убийство в истории Украины привело к радикализации украинского общества во времена правления на то время президента Леонида Кучмы и дало старт обновлению власти в стране.

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В августе 2005 года на то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

За день до похорон, 21 марта, президент Украины Петр Порошенко передал Золотую Звезду Героя Украины жене убитого журналиста Гонгадзе - Мирославе.