В Киеве проходит прощание с Гонгадзе (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, попрощаться с журналистом прибывают нынешние народные депутаты и парламентарии прошлых созывов, а также общественные деятели.

Гонгадзе похоронят на территории церкви Николая Набережного под большим казацким крестом.

Возле церкви собралась значительное количество журналистов, фото - и видеооператоров. В помещении церкви снимать запрещено, но операторы пытаются снять что-то, стоя на входе в храм.

Как сообщила ранее УНИАН адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, по просьбам родственников во время похоронной церемонии не предусмотрены никакие выступления политиков или других публичных людей. Фото и видеосъемка в помещении церкви также запрещены.

Церемония захоронения останков Гонгадзе запланирована на время после 14:00.

Справка УНИАН. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге.

Самое громкое политическое убийство в истории Украины привело к радикализации украинского общества во времена правления на то время президента Леонида Кучмы и дало старт обновлению власти в стране.

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В августе 2005 года на то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

За день до похорон, 21 марта, президент Украины Петр Порошенко передал Золотую Звезду Героя Украины супруге убитого журналиста Мирославе.