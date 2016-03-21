Жене Георгия Гонгадзе передали его Звезду Героя

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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«Спустя 16 лет после трагической гибели Георгия Гонгадзе у меня есть высокая честь передать Золотую Звезду Героя Украины жене погибшего журналиста Мирославе. Ценим огромный вклад Георгия в развитие независимой Украины, защиту свободы слова, борьбу за развитие независимых СМИ. На примере самоотверженности Гии должны воспитываться новые поколения журналистов и общественных деятелей», - написал Порошенко.

В свою очередь Мирослава Гонгадзе отметила: «Гия всегда был готов отдать жизнь за Украину. И, если бы он сегодня был жив, он был бы там – на восточных границах. Если бы он был жив, он бы гордился этой наградой».

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Президент поблагодарил Мирославу за то, что она не порывает связи с Родиной и, фактически, работает послом доброй воли, путем народной дипломатии укрепляя стратегическое партнерство между Украиной и США, особенно важное для противодействия российской агрессии.