Украинский авиапром может скоро стать частью российского

Украинская авиационная промышленность находится в состоянии тяжелейшего кризиса, и в скором будущем единственной возможностью продолжения ее существования станет интеграция с российскими производителями. Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК в своей статье для «Зеркала недели» .

«Динамично меняющийся рынок, традиционная косность украинских чиновников, боязнь государства впустить в управление авиапромом частный капитал привели к беспрецедентному кризису отечественного самолетостроения», - подчеркивает В.БАДРАК

По мнению эксперта, украинские авиастроители отстают от западных и российских коллег даже в тех областях, где еще несколько лет назад были несомненными лидерами.

«19 мая региональный самолет Sukhoi SuperJet-100 совершил свой первый полет. Компания Airbus Military 27 июня провела торжественную церемонию выкатки перспективного европейского военно-транспортного самолета A400M. Оба проекта на годы отставали от украинских разработок, так и не дошедших до серии», - констатировал В.БАДРАК.

Вместе с тем, отметил он, интерес к украинской авиационной промышленности проявляют российские авиастроители. «В сентябре 2007 года президент российской Объединенной авиастроительной корпорации Алексей ФЕДОРОВ выступил за слияние с концерном «Авиация Украины», - напомнил В.БАДРАК.

Эксперт считает, что существует целый ряд факторов, подталкивающих украинский авиапром к слиянию с российскими коллегами. В их числе он называет интерес российской стороны к украинским разработкам, связанным с гражданскими самолетами, а также возросшую потребность российской промышленности в авиационных двигателях.

«Не стоит думать, что все это уловки Кремля», - подчеркнул В.БАДРАК.

Кроме того, по его мнению, есть и политические предпосылки для слияния российского и украинского самолетостроения: «В кулуарах стали упорно витать слухи о том, что одним из закулисных обещаний Юлии ТИМОШЕНКО взамен за будущую энергетическую лояльность российского истеблишмента по отношению к Украине наш авиапром незаметно станет частью российского».