За две недели на взятках поймали 99 гаишников

За две недели выявлено 99 фактов получения взяток сотрудниками Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Госдепартамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, начиная с 28 июня было проведено 174 тайные проверки несения службы сотрудниками Госавтоинспекции. Больше всего фактов получения «вознаграждения» зафиксировано в Николаевской и Закарпатской областях.

По результатам этого контроля были уволены 24 работника ГАИ, понижены в должности – 13, переведены в другие службы – 42.

Вместе с тем, в этом году было выявлено 865 фактов дачи взяток сотрудникам ГАИ, из которых в 332 случаях сумма достигала свыше 100 грн. Возбуждено 41 уголовное дело.