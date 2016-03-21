Резкая активизация следствия по делу сестры Савченко: СМИ рассказали о первых допросах свидетелей

Вере Савченко инкриминируют оскорбление судьи на процессе в Грозном, где рассматривается дело незаконно осужденных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка, которая была у них общественным защитником, пишет Коммерсант.

Так, по данным издания, спустя четыре месяца после возбуждения уголовного дела в отношении Веры Савченко чеченские следователи провели первые допросы свидетелей: адвоката Марины Дубровиной и находящегося в грозненском изоляторе жителя Украины Станислава Клыха. "Я и мой подзащитный Клых стали свидетелями той самой перепалки между Верой Савченко и судьей Вахитом Исмаиловым",— пояснила Дубровина. Сама Савченко после того судебного заседания в Грозном не появлялась и, как сказал ее адвокат Марк Фейгин, не планирует этого делать.

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Представляющий интересы Веры Савченко адвокат Фейгин считает ее дело бесперспективным. "Она не оскорбляла судью, просто что-то пробурчала себе под нос, а ее выставили из зала, да еще дело завели",— сказал он.

По его мнению, уголовное преследование сестры Савченко было начато лишь для того, чтобы лишить ее возможности участвовать в процессе в Грозном. "Как общественный защитник госпожа Савченко могла оказать значительную поддержку адвокатам своих соотечественников, а судья решил помешать этому",— считает Фейгин.

Как сообщал УНИАН, 28 октября адвокат Илья Новиков сообщил, что Веру Савченко хотели задержать в Чечне за оскорбление судьи.

"Веру Савченко отпустили из Верховного суда Чечни, документы вернули. Очень нервозная обстановка с первых же дней процесса", - написал Новиков.

Он сообщил, что Веру Савченко в Грозном хотят задержать за оскорбление судьи по делу украинского гражданина Николая Карпюка.

В конце августа 2015 года в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении двух граждан Украины Карпюка и Станислава Клыха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах. Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года. Клых был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

Сейчас Верховный суд Чечни рассматривает их уголовное дело. Суд официально привлек Веру Савченко в качестве общественного защитника Клыха и Карпюка.