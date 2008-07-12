Минтранс хочет проложить между Киевом и "Борисполем" железную дорогу

Министерство транспорта и связи Украины рассчитывает начать строительство железной дороги между Киевом и аэропортом «Борисполь» весной 2009 года и завершить его к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на слова министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО.

«Принято политическое решение, установлен срок: до осени мы должны определиться с основными концептуальными основами. Когда будем иметь завершенную позицию по ТЭО и разработанный проект, будет объявлен тендер для определения подрядчика. Реально проект будем иметь весной, тогда же и начнется строительство. Завершить строительство линии мы бы хотели к Евро-2012», - сказал он.

По словам И.ВИНСКОГО, аэропорт «Борисполь» фактически на 25% наращивает объем перевозок ежегодно, поэтому необходимо строительство нового скоростного железнодорожного пути, который соединит аэропорт со станциями «Дарница» и «Киев-Пассажирский», а также с метро.

Министр напомнил, что проектом скоростного железнодорожного пути заинтересовалась одна из ведущих японских компаний “Itochu Corporation”. «Решили, что это будет стандартный железнодорожный путь - 8 км, а дальше - по маршруту, который уже существует, и который мы улучшим. Рассматривается, что часть пути будет проходить в туннеле», - сообщил министр.

Скорость перемещения по железнодорожному пути будет составлять 30 минут, электричка будет идти каждые полчаса, сказал И.ВИНСКИЙ.

«Сейчас отрабатывается самый дешевый и самый быстрый вариант строительства. Компания Itochu предложила свой, достаточно дорогой, поэтому мы его еще будем изучать. Также разрабатываем собственный вариант», - сообщил министр. При этом он склоняется к тому, чтобы частная компания и построила, и эксплуатировала дорогу.

Как сообщал УНИАН, Институт «Киевгипротранс» разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) железнодорожного пути между Киевом и ГМА «Борисполь».

Как сообщил заместитель гендиректора аэропорта «Борисполь» по капитальному строительству и развитию Николай МУЗЫКА, аэропорт выступил заказчиком разработки ТЭО, документы переданы в Минтранс на изучение.

По данным «Борисполя», разработаны два варианта ТЭО - подземный и надземный, при этом пока что не определен приоритетный вариант. Подземный вариант рассчитан на 54 месяца строительства, а его стоимость около 5 млрд. грн. Надземный вариант предусматривает строительство сроком 42 месяца, его стоимость 3,8 млрд. грн.

Японская компания “Itochu Corporation” сделала презентацию предыдущих расчетов строительства всех инфраструктурных элементов будущего проекта, которая составляет ориентировочно 290 млн. долларов.

По некоторым сведениям, вариант строительства железнодорожного пути компанией Itochu предусматривает завершение объекта в 2014 г.