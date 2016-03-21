Климкин выразил сочувствие гражданам Испании в связи с трагическим ДТП со студентами
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнование гражданам Испании в связи с гибелью студентов в результате масштабного ДТП.
Об этом Климкин написал в Twitter.
«Наши мысли с родственниками молодых людей, погибших и раненых в аварии возле города Ампоста, Испания», - отметил министр.
Nuestros pensamientos están con los familiares de los jóvenes fallecidos y con las personas heridas del accidente cerca de Amposta, España.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 20, 2016
Как сообщал УНИАН, сегодня утром в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошло столкновение автобуса со студентами с легковым автомобилем.
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В автобусе ехали студенты, большинство из которых – иностранные, прибывшие в Испании по европейской программе студенческих обменов "Эрасмус".
В результате аварии погибли 14 человек, еще 43 получили травмы, среди пострадавших – двое украинцев.