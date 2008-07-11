Черновецкий: в Киеве слишком много начальников

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выступает за сокращение количества районов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня на брифинге в мэрии (На сегодня в Киеве 10 районов – УНИАН).

По словам мэра, в городе слишком много районов и много начальников, при этом не все из этих начальников - люди, которые понимают чужое горе. «Я буду вносить в Киевсовет решение о том, чтобы сократить количество районов», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он добавил, что часть районов должна быть присоединена к другим, «где более-менее все идет благополучно».

Мэр напомнил, что согласно решению Конституционного Суда, главы районов не могут быть сняты даже решением Президента, и «моему влиянию они поддаются только тогда, когда решается вопрос о выделении дополнительных средств».

Отвечая на вопрос журналистов, принято ли уже решение, какие именно районы должны быть присоединены к другим, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что для этого будут проведены необходимые расчеты и определен ряд критериев, по которым будет приниматься такое решение.

По его словам, через две-три недели ему доложат о таких критериях, они будут представлены фракциям Киевсовета, будут проведены общественные слушания и «после этого можно этот вопрос двигать».