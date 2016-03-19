На борту разбившегося в Ростове лайнера могли быть трое украинцев - консульство РФ в Дубае

Как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Дубае, среди погибших также могли быть трое граждан Украины, один гражданин Узбекистана и один гражданин Индии.

"Это пока предварительные данные, находившиеся у служб международного аэропорта Дубая, - подчеркнули в российском загранучреждении. - Наши сотрудники в настоящий момент работают непосредственно в аэропорту с тем чтобы получить более точную информацию".

В авиакомпании FlyDubai пока воздерживаются от комментариев по факту крушения их самолета. "Мы сейчас готовим все необходимые данные и в ближайшее время будет организована горячая телефонная линия для получения таких сведений", - подчеркнули представители авиаперевозчика.

Читайте такжеПоявились кадры падения лайнера Boeing-737-800 в Ростове

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.

По предварительным данным, лайнер разбился при посадке после захода на второй круг, перед которым провел в зоне ожидания аэропорта более 2 часов.