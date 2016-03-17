Завтра в Украину снова вернутся мокрый снег с дождями, поднимется штормовой ветер

18 марта атмосферный фронт принесет в большинство областей Украины влажную погоду, дождь и ночью местами мокрый снег, усилится ветер до штормовых значений. В Крыму, на Закарпатье и в большинстве районов Одесской области осадки маловероятны, передает Opogode.ua.

Температура воздуха повысится и составит в течение дня 4-9 градусов тепла, на юге и западе до 10-12 градусов тепла.

В западной части будет преимущественно сухо, лишь местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем ​​4-10, на Закарпатье до 10-12 градусов тепла.

В северных областях пройдут дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-4 тепла, днем ​​4-9 градусов тепла.

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В центральной части будет преобладать влажная погода. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем ​​4-9 градусов тепла.

В восточных областях ожидается преимущественно дождь. Температура воздуха ночью 1-5 тепла, днем ​​4-9 градусов тепла.

В южной части местами небольшой дождь, в Крыму и в Одесской области осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 2-5 градусов тепла, днем ​​5-10, местами до 10-12 градусов тепла.

В Киеве 18 марта ожидаются дожди. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем ​​5-7 градусов тепла.

Ветер в Украине западный, 5-12, местами порывы 15-20 м/с.