Активисты обнародовали шокирующее видео с рейда по местам нелегальной добычи янтаря

Об этом говорится в сообщении на сайте организации. "Первое, что бросается в глаза на подъезде к самому месту добычи - это дорогая, тяжелая спецтехника, которая стоит здесь просто на частных дворах под открытым небом", - говорится в сообщении.

Активисты сообщают, что в Кухитскоой Воле одновременно работают почти 100 мотопомп. "Можете себе представить, как одновременно работают, например, 100 дизельных генераторов, которые стоят практически друг возле друга? Вот и мы не могли до 11 марта. Ощущение такое, будто ты вдруг попал на съемки фильма "Безумный Макс": просто какое-то демоническое сочетание людей, техники, металла, бензина и остатков природы, где это все происходит", - делятся впечатлениями от увиденного активисты.

"Людей здесь работают сотни одновременно, если этот экоцид можно назвать "трудом". Множество разнообразной спецтехники: тракторы, экскаваторы, мотопомпы, с помощью которых и намывают янтарь, в том числе десятки военных грузовиков, которыми организованно перевозят помпы вместе со "старателями"", - отмечается в сообщении.

Активисты сообщили, что янтарщики здесь никого не боятся, не прячутся - "народ просто приезжает на мотоциклах, автомобилях, микроавтобусах, лошадях и буквально у дороги с ходу начинает "работать". Понимаем, что без согласования "сверху", это все просто нереально было бы "незаметно" организовать".

"Верх цинизма этой ситуации поняли тогда, когда в какой-то момент заметили... школьный автобус, который проезжал с детьми просто по той же дороге, по обочинам которой и трудились янтарные старатели. "Хороший" пример для следующих поколений, что тут еще сказать. Да и действительно, зачем школа и учеба, когда здесь без любого образования можно получать тысячи, а то и десятки тысяч гривен за день, если повезет, вымывая янтарь у себя под ногами?", - подчеркивают активисты

Таким был этот участок возле реки Веселуха еще относительно недавно, в 2013 и 2014 годах.

В сообщении АвтоМайдана отмечается, что в июле 2015 года Петр Порошенко грозился уехать без кортежа в одну из трех областей (Ровенская, Волынская, Житомирская), где массово добывают янтарь и показать, кто и каким образом там крышует этот нелегальный бизнес. "Так мы готовы господину президенту показать такие места, но готов ли он, наконец, сдержать свое слово? Здесь у нас очень большие сомнения", - подытожили активисты.