Адвокат Савченко Фейгин обещает подать в суд на российских пранкеров Лексуса и Вована

Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Читайте такжеПранкеры выложили запись разговора с адвокатом Савченко и Цеголко (видео)Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно о том, что Надежда Савченко, незаконно удерживаемая в российском СИЗО, прекратила сухую голодовку после того, как ее об этом в письме попросил президент Петр Порошенко. Позднее в администрации главы государства заявили, что письмо, которое ей якобы отправил Порошенко, является фейком.

После этого, российские пранкеры Лексус и Вован признались, что самостоятельно написали документ и передали его одному из защитников Савченко - Фейгину. Пранкеры пояснили, что, в первую очередь, преследовали "гуманные цели".