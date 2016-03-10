В Люстрационном комитете заявили, что половина руководителей Нацполиции Киева разгоняла Евромайдан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Общественного люстрационного комитета Александра Дрик во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Она отметила, что “из 78 руководителей киевской милиции избежали люстрации 33”. По ее словам, “сейчас большинство из них успешно прошли переаттестацию в новую полицию, и это означает, что в Национальной полиции половина людей в руководстве те же люди, которые разгоняли Евромайдан”.

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Дрик также подчеркнула, что сегодня есть “недолюстрированный Неволя - руководитель Украинского бюро Интерпола, который больше года незаконно остается на посту”.

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Она подчеркнула, что этот факт свидетельствует о “прямой связи с тем, что недавно с сайта Интерпола исчезли все чиновники времен Януковича - думаю, не надо объяснять, для чего его оставляли весь этот год на посту”.

По словам Дрик, в Украине остается “круговая порука, которая сохраняется высшим руководством из-за саботажа люстрации”, и это видно из того, что недолюстрированные должностные лица освобождаются от люстрации недолюстрированными судьями.