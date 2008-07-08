У Тимошенко опять изменили прогноз инфляции - в худшую сторону

Кабинет министров Украины опять изменил прогнозные макропоказатели на 2008 год. Это предусмотрено в постановлении КМУ от 5 июля 2008 года №602, которым вносятся изменения в постановление от 27 июня 2008 года №976.

В частности, правительство изменило прогноз номинального ВВП с 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозный показатель инфляции ухудшен с 15,3% на 15,9%, Правительство также изменило прогноз индекса цен производителей промышленной продукции по итогам т.г. с 24,6% до31,2%.

В конце июня т.г. правительство прогнозировало сумму финансовых результатов от обычной деятельности предприятий до налогообложения на уровне 170,6 млрд. грн., согласно обновленному прогнозу - 170,8 млрд. грн. (в том числе прибыль прибыльных предприятий - 219,1 млрд. грн., убытки убыточных предприятий - 48,3 млрд. грн.).

Кроме этого, указанным документом Кабинет министров Украины увеличил прогноз расходов на оплату труда в 2008 году с 317,4 млрд. грн. до 320,2 млрд. грн. Также правительство прогнозирует, что номинальная среднемесячная заработная плата работников будет на уровне 1 864 грн. (прежний прогноз - 1 845 грн.).

Правительство также увеличило показатель отрицательного сальдо торгового баланса Украины по итогам 2008 года с 13,707 млрд. долл. до 15,416 млрд. долл., при этом ожидаемый объем экспорта товаров и услуг - 83,359 млрд. долл., импорта - 98,775 млрд. долл.