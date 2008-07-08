Антинатовские усилия КПУ в Одессе назвали "цирковыми трюками"

Активисты КПУ собираются развернуть на окраине пгт Черноморское Коминтерновского района Одесской области новый палаточный городок противников НАТО и проведения международных учений «Си-Бриз-2008» на полигоне 28-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил журналистам первый секретарь Одесского областного комитета Компартии Украины Евгений ЦАРЬКОВ.

В свою очередь глава облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, комментируя усилия ПСПУ и КПУ, отметил, что «их политические акции против международных учений «Си-Бриз-2008» больше похожи на цирковые трюки».

«Если высшие органы государственного управления и парламент Украины приняли решение о проведении учений «Си-Бриз-2008», - подчеркнул одесский губернатор, - то вести какие-либо дискуссии на территории Одесской области на эту тему просто нецелесообразно».

Он напомнил, что представители ПСПУ, например, вообще не избраны в состав Верховной Рады, однако «это вовсе не означает, что на ее членов не распространяются требования постановлений парламента и принятых им законов».

Напомним, 3 июля Одесский окружной административный суд запретил проведение публичных акций в поддержку или против международных военных учений „Си-Бриз-2008” после стычки между участниками акции „Украина за НАТО!”, которые 29 июня развернули палаточный городок неподалеку от пгт Черноморское Коминтерновского района, и активистами Партии прогрессивных социалистов Украины, которые начали разворачивать палатки позднее - 1 июля.

Во исполнения решения суда к 18.00 7 июля палаточный городок ПСПУ рядом с военным полигоном был демонтирован.