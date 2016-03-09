Депутаты Европарламента требуют от России немедленно освободить Савченко

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Европарламенте.

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Заявление подписали председатель Комитета ЕП по иностранным делам Эльмар Брок, председатель делегации ЕП в межпарламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович, докладчик по украинскому вопросу в ЕП Яцек Сариуш-Вольский.

"Мы глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья Савченко, которая проводит сухую голодовку в знак протеста против несправедливости. Мы осуждаем тот факт, что ее коллег, членов украинского парламента, остановили в аэропорту в Москве и отпустили только после того, как улетел самолет, следовавший в российский Донецк. Это - циничный способ отъема у Надежды поддержки во время ее последнего слова", - говорится в заявлении.

Евродепутаты решительно осудили многочисленные нарушения законов в РФ, которые привели к похищению Савченко и почти двухлетнему незаконному содержанию под стражей, учитывая, что РФ не имеет никаких правовых оснований или полномочий ее задерживать или выдвигать против нее обвинения.

"Поэтому мы призываем к ее немедленному и безоговорочному освобождению. Напомним, что РФ имеет в руках практическое решение, чтобы положить конец этой невыносимой ситуации, относительно обмена Надежды. Этот механизм предусмотрен в Минских договоренностях, согласно которым РФ должна обеспечить обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявили подписанты.

Как сообщал УНИАН, 9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухую голодовку, начатую 4 марта, поскольку она требовала от российского «правосудия» оглашения приговора в течение семи дней.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.