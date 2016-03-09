Савченко за сутки потеряла 4 килограмма веса, врачей до сих пор не пускают - СМИ

Состояние украинки резко ухудшается, потому что она быстро теряет вес, сообщает ТСН.

Кроме того, как отмечается, ее организм обезвоживается.

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Суд в свою очередь не разрешает свиданий Савченко даже с украинскими врачами, которые должны осмотреть пленницу. Сестра Вера со слезами просит российское правосудие позволить хотя бы визит медиков, но пока такого решения нет.

Как сообщал УНИАН, Донецкий суд Ростовской области (РФ) объявил датами вынесения приговора украинской летчицы Надежды Савченко 21 и 22 марта.