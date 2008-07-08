На луганских шахтах смертность выросла на 21%
17:51, 08 июля 2008Общество
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За пол года погибли 23 горняка
На шахтах Луганской области показатель смертности в первом полугодии 2008 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления «Госгорпромнадзор» по Луганской области, общий травматизм горняков снизился – если в прошлом году в первом полугодии на шахтах были травмированы 852 горняка, то в этом году – 817.
Пресс-служба территориального управления сообщает, что за шесть месяцев 2008 года на шахтах области погибли 23 горняка.
Также в сообщении отмечено, что за первое полугодие 2008 года шахтеры региона выдали на-гора 13 млн. 302 тыс. тонн угля.
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