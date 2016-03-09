Савченко сказала матери, что не доживет до оглашения приговора
После последнего слова Надежды Савченко ее мама Мария Савченко имела возможность обменяться несколькими словами со своей дочерью через стеклянный "аквариум".
Как передала слова летчицы Мария Ивановна, Надежда не прекратит голодовку при каких условиях, кроме немедленного возвращения в Украину, сообщает Громадське радіо.
"Ручки те синие, холодные-холодные, там уже крови нет в тех ручках. Ноги пухнут, это уже значит, что сердце сдает, почки отдают, — говорит мать удерживаемой. — Я пыталась ее уговорить прекратить сухую голодовку, но она не соглашается. Приговор будут выносить два дня 21 и 22 марта. И она сказала, что до приговора не доживет", — добавила она.
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Мама и сестра Савченко, а также украинские врачи и консулы завтра должны были посетить до летчицу в Новочеркасском СИЗО. По словам Марии Ивановны, в последний раз она видела дочь 24 декабря прошлого года.
Однако, как сообщал УНИАН, российский суд запретил украинской летчице любые встречи до 23 марта этого года.