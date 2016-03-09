Савченко сказала матери, что не доживет до оглашения приговора

Как передала слова летчицы Мария Ивановна, Надежда не прекратит голодовку при каких условиях, кроме немедленного возвращения в Украину, сообщает Громадське радіо.

"Ручки те синие, холодные-холодные, там уже крови нет в тех ручках. Ноги пухнут, это уже значит, что сердце сдает, почки отдают, — говорит мать удерживаемой. — Я пыталась ее уговорить прекратить сухую голодовку, но она не соглашается. Приговор будут выносить два дня 21 и 22 марта. И она сказала, что до приговора не доживет", — добавила она.

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Мама и сестра Савченко, а также украинские врачи и консулы завтра должны были посетить до летчицу в Новочеркасском СИЗО. По словам Марии Ивановны, в последний раз она видела дочь 24 декабря прошлого года.

Однако, как сообщал УНИАН, российский суд запретил украинской летчице любые встречи до 23 марта этого года.