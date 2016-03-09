Российский суд запретил Савченко свидания до оглашения приговора - СМИ

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Савченко не сможет видеться с кем-либо, включая маму и сестру. Объяснения в российском суде не дают.

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Вера Савченко до сих пор находится в здании суда российского города Донецк, где пытается увидеться с сестрой. Однако позиция российской стороны неизменна.

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Как сообщалось, суд будет оглашать приговор по делу Савченко 21 и 22 марта. Украинка заявила, что ее сухая голодовка продолжится. За последние сутки Савченко потеряла 4 килограмма своего веса. Ее состояние резко ухудшается, ведь 9 марта - шестой день голодовки.