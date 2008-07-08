Приговор исполнителям убийства Георгия Гонгадзе оставили без изменений

Коллегия судей палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины оставила без изменений приговор исполнителям убийства журналиста Георгия Гонгадзе Николаю ПРОТАСОВУ, Валерию КОСТЕНКО и Александру ПОПОВИЧУ.

Как сообщила УНИАН адвокат вдовы убитого журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, таким образом, ВС отклонил кассационные жалобы подсудимых, которые просили смягчить им степень наказания.

Верховный Суд оставил без изменений приговор апелляционного суда г. Киева, согласно которому, в частности, Н.ПРОТАСОВ должен отбыть 13 лет заключение, остальные обвиняемые – по 12 лет.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, в своей кассационной жалобе Н.ПРОТАСОВ просил ВС оставить ему звание полковника милиции, награждения и другие отличия МВД, мотивируя это тем, что он – ветеран органов внутренних дел. Однако суд не удовлетворил такую просьбу. Как сообщила В.ТЕЛИЧЕНКО, Н.ПРОТАСОВ в этом пункте своей жалобы не учел то, что ветераном органов внутренних дел может быть человек, который безукоризненно исполнял возложенные на нее служебные обязанности.

Справка УНИАН. Журналист Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве обвиняли трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого Департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников Министерства внутренних дел Украины в совершении убийства журналиста Г.Гонгадзе и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Обвиняемому Н.ПРОТАСОВУ суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы, А.ПОПОВИЧУ и В.КОСТЕНКО – по 12 лет лишения свободы.