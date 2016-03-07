В оккупированном Крыму мемориальную доску Сталину осквернили "под носом" у его почитателей

Об этом говорится в сообщении действующего на оккупированной территории Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Российской Федерации.

Местные почитатели Сталина "с глубоким возмущением" сообщают, что в ночь с 5 на 6 марта неизвестными лицами была осквернена мемориальная доска, посвященная его пребыванию в Крыму на Крымской (Ялтинской) конференции глав государств антигитлеровской коалиции в 1945 году.

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Оккупационная политсила сокрушается, что лишь 5 марта к мемориальной доске по случаю годовщины смерти "великого продолжателя дела В.И. Ленина" возложила цветы большая группа коммунистов.

По их мнению, произошедшее свидетельствует о том, что образ Сталина, который с годами "все ярче разгорается в памяти благодарных потомков", "беспокоит разного вида Иванов, родства непомнящих, которые хотели бы вытравить из истории всякое упоминание о героических подвигах наших отцов и дедов".

Судя по опубликованным фото, неизвестные успели написать баллончиком с красной краской слово "Палач" и попытаться поперечеркивать саму мемориальную доску и замазать портрет "вождя".

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