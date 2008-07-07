Налоговики ищут в Крыму "теневые" пансионаты и гостиницы
22:38, 07 июля 2008Общество
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Операция «Курорт-2008»
Сотрудники налоговой милиции Крыма в рамках операции «Курорт-2008» выявили около двух десятков нелегальных мини-пансионатов, гостиниц и баз отдыха.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, услуги по расселению граждан оказывались в мини-пансионатах без необходимых разрешающих документов.
«По каждому из фактов документы будут переданы в суд, который решит судьбу выявленных пансионатов и гостиниц и который, помимо назначения штрафных санкций, вполне может принять решения об их конфискации», - отметили в налоговой.
Операция «Курорт-2008» продолжается.
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