Налоговики ищут в Крыму "теневые" пансионаты и гостиницы

22:38, 07 июля 2008
Общество
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Операция «Курорт-2008»

Сотрудники налоговой милиции Крыма в рамках операции «Курорт-2008» выявили около двух десятков нелегальных мини-пансионатов, гостиниц и баз отдыха.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, услуги по расселению граждан оказывались в мини-пансионатах без необходимых разрешающих документов.

«По каждому из фактов документы будут переданы в суд, который решит судьбу выявленных пансионатов и гостиниц и который, помимо назначения штрафных санкций, вполне может принять решения об их конфискации», - отметили в налоговой.

Операция «Курорт-2008» продолжается.

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