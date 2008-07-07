Автоперевозчики поговорили с Тимошенко и едут пикетировать Черновецкого

Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) отказалась от пикетирования Кабинета министров Украины завтра, 8 июля, как это предусматривалось ранее, и будет пикетировать только Киевскую городскую государственную администрацию.

Об этом УНИАН в комментарии сообщил член совета АсМАП, член забастовочного комитета ассоциации Валерий ЧЕРНЕНКО.

По его словам, АсМАП отказалась пикетировать Кабмин из-за достигнутых сегодня договоренностей с премьер-министром, однако под стены Киевской городской государственной администрации завтра придут около 1 тыс. протестующих и еще 5 тыс. грузовых автомобилей будут стоять на подъездах к Киеву в рамках акции протеста против запрета на въезд грузовиков в столицу.

«В 7.00 начинают грузовики, а мы в 9.00 начинаем пикетирование КГГА. У нас тайм-аут по Кабмину, так как сегодня была встреча с премьер-министром, было заседание по нашим вопросам и принято практически по всем положительное решение, осталось их утвердить на бумаге», - сказал В.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, все необходимые нормативные документы планируется утвердить в эту среду, 9 июля, на заседании правительства. «Нас пригласили на 10 утра в Кабмин, в среду, на заседание Кабмина, где будут утверждены все нормативные документы», - сказал В.ЧЕРНЕНКО.

«Около КГГА около 1 тыс. человек ожидается, основные люди будут у нас на трасах, грузовики подойдут к городу, но входить в него не будут, ожидается в пределах 5 тыс. грузовиков», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 июня АсМАП заявила, что на 8 июля запланирована масштабная акция протеста в Киеве. Планировалось проводить митинги и демонстрации под стенами Кабмина, Минтранссвязи и КГГА. Кроме того, на подъездах к Киеву планировалось проводить акции с участием автомобилей.

Как пояснил глава забастовочного комитета АсМАП Сергей ЧАЛЫЙ, «8 числа мы в Киев не заедем, и не заедем вообще, пока наши вопросы не будут решены». По его словам, перевозчики рассчитывают не только на переговоры с властью, но и на подписание соответствующих договоренностей, в частности, меморандума с правительством. При этом ожидалось, что акцию поддержит большинство перевозчиков со всех регионов Украины, а также Всеукраинская ассоциация автоперевозчиков.

Перевозчики, в частности, требуют отменить распоряжение КГГА о запрете на въезд в Киев днем грузового транспорта, делегировать АсМАП полномочия по распределению разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформлении виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов и пр.