Российский "ГРУшник" узнал свой голос на записи разговора с якобы Красновым

Константин Голоскоков, которого СБУ называет сотрудником ГРУ РФ, узнал свой голос на обнародованной украинской спецслужбой записи телефонного разговора cякобы главой Гражданского корпуса "Азов-Крым". Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

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"Я узнаю свой голос, это записи с 2013, 2014 годов, но я говорил с разными людьми. Голос мой, похож", - говорит Голоскоков.

Однако он отрицает, что является сотрудником российских спецслужб: "Там весело, написано, что я сотрудник ГРУ. Я не понял, почему ГРУ, а не, например, ФСБ. Я никогда не был сотрудником ни одной российской спецслужбы. Меня это насмешило, удивило. Пойду за зарплатой, ведь получается, что я там три года работаю, а я же не знал".

На вопрос о связях со Станиславом Красновым, которого СБУ обвиняет в терроризме и сотрудничестве с российскими спецслужбами, Голоскоков заявил, что действительно с ним знаком, но разговаривал только один раз и лично, а не по телефону.

"Я видел его на пресс-конференции в 2013 году один раз. Мы общались после, это была совсем другая история, еще при Януковиче. С того времени больше контактов у нас не было", - утверждает Голоскоков.

Отметим, ранее в СБУ заявили, что сотрудница Главного разведывательного управления РФ Мария Коледа опознала главу ГК "Азов-Крым" Станислава Краснова, который передал ей пистолет по указке российского куратора по фамилии Голоскоков.

Как сообщал УНИАН, вчера Краснову предъявили новые подозрения: подготовка терактов, шпионаж и государственная измена.

Представители СБУ в суде пытались вручить Краснову документ о новых подозрениях, но он потерял сознание, и его увезли в больницу.

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Прокуратура просила суд избрать Краснову меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере 20 млн грн.

Руководителя Гражданского корпуса “Азов-Крым” задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

1 марта Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Краснову. В то же время врачи, которых вызвал в суд адвокат, после осмотра Краснова его рекомендовали госпитализировать в связи с подозрением на черепно-мозговую травму.

Адвокат Краснова Андрей Мамалыга заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.