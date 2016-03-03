СБУ опубликовала разговор якобы "азовца" Краснова с российским ГРУшником (видео)

В Службе безопасности Украины отмечают, что запись датирована 28 апреля 2014 года, именно тогда якобы Краснов разговаривал с кадровым сотрудником ГРУ РФ Константином Голоскоковым.

Так, во время телефонного разговора якобы Краснов (позывной "Удот") информирует куратора из ГРУ о выезде украинских патриотов в Славянск для участия в освобождении города от сепаратистов.

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Также в этом же разговоре якобы главой корпуса "Азов-Крым" предоставляются рекомендации относительно лучшего способа ликвидации данной группы.

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Во второй аудиозаписи якобы Краснов обсуждает с Голоскоковым агентурную сеть ГРУ РФ на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.