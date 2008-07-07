Тимошенко сделает для ПР все: споет, станцует и инфляцию покажет

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО надеется на поддержку Верховной Радой проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время презентации поправок в госбюджет, проходящей в "Украинском доме".

Отвечая на вопрос о возможной поддержке проекта оппозиционными фракциями парламента, в частности, Партией регионов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ради того, чтобы люди в стране и отрасли получили этот новый бюджет, с изменениями, я могу сказать вам, как премьер, что мы для Партии регионов сделаем все, даже невозможное, - отчитаемся, станцуем, споем, инфляцию покажем, как мы дальше ее будем исправлять, которая досталась нам в наследство от них».