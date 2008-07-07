Ющенко просит закачать в хранилища газ по 179,5 долларов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина должна заполнить свои подземные газовые хранилища газом стоимостью 179,5 доллара за тысячу кубометров на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО заметил, что проблема обеспечения Украины газом является вопросом, к которому должно быть приковано первоочередное внимание власти.

По словам Президента, сегодня необходимо сделать все, чтобы нормализовать деятельность НАК «Нафтогаз Украины». «На сегодня не урегулирована проблема 5 млрд. грн. Это и долговая позиция, которая возникла в предыдущие годы из-за невозмещения правительством разницы в ценах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, урегулировав этот вопрос, можно было бы перейти к решению вопроса относительно “закачки (газа) в подземные хранилища по цене 179,5 дол.”.